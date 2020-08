UE: accordo con la tedesca CureVac per acquisto vaccino

Redazione Finanza 20 agosto 2020 - 13:59

MILANO (Finanza.com)

"La Commissione europea mantiene la promessa di garantire l'accesso ai vaccini contro il coronavirus. Abbiamo concluso i colloqui e avremo presto un accordo con CureVac". Lo rimarca via Twitter dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sottolineando come per Bruxelles si tratti della 4a azienda con cui stipula un accordo e "Altri seguiranno, per diversificare il nostro portafoglio". La Commissione UE rimarca che è previsto l'acquisto iniziale di 225 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri e che saranno distribuite non appena sarà dimostrata "la sicurezza e l'efficacia del vaccino".CureVac, biotech tedesca che è fresca di quotazione lo scorso 14 agosto con boom di quasi +250%, segna oggi a Parigi un balzo di oltre il 12%.