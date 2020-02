Thyssenkrupp: ceduto business elevator per oltre 17 mld

Daniela La Cava 28 febbraio 2020 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Thyssenkrupp ha annunciato di avere ceduto il business elevator a un consorzio guidato da Advent, Cinven e RAG foundation per una cifra pari a 17,2 miliardi di euro. Il gruppo tedesco ha precisato nella nota odierna che il closing è previsto entro la fine dell'anno fiscale in corso ha aggiunto che reinvestirà 1,25 miliardi per avere una partecipazione nel business degli ascensori.