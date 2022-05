ThyssenKrupp alza le previsioni per il 2022, balzo del titolo a Francoforte (+10%)

Valeria Panigada 11 maggio 2022 - 10:54

Balzo di ThyssenKrupp sulla Borsa di Francoforte. Il titolo del colosso siderurgico segna questa mattina un progresso di quasi il 10% passando di mano a 7,73 euro. Gli acquisti si sono scatenati dopo che il gruppo tedesco ha alzato le sue previsioni per il 2022 per quanto riguarda ricavi e utile operativo.Nel dettaglio, si aspetta che le vendite aumenteranno di una percentuale a due cifre, rispetto a una percentuale a una cifra prevista in precedenza. L'Ebit rettificato invece dovrebbe ora raggiungere almeno 2,0 miliardi di euro, contro una precedente stima compresa tra 1,5 e 1,8 miliardi.Nel secondo trimestre, l'Ebit rettificato è quasi quadruplicato a 802 milioni, mentre i ricavi sono aumentati di quasi un quarto a 10,6 miliardi.Tuttavia, Thyssenkrupp ha peggiorato la sua previsione per quanto riguarda il flusso di cassa (free cash flow), atteso ora in negativo, per via di un aumento dei costi dei materiali.