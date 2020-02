Tesla: tribunale tedesco sospende disboscamento area dove sorgerà la prima Gigafactory europea

Alessandra Caparello 17 febbraio 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Stop ai lavori per la realizzazione della prima fabbrica Tesla in Europa, in Germania per l’esattezza. A decretare la sospensione temporanea un tribunale tedesco dopo il ricorso presentato da un gruppo di ambientalisti preoccupati per il piano della casa automobilistica di Palo Alto che prevede il disboscamento di un terreno per costruire la nuova Gigafactory.L'azienda non ha ancora il permesso di costruire la sua nuova azienda in Germania, ma l'agenzia statale tedesca per l'ambiente ha dato il via libera alla bonifica di 92 ettari di terreno boschivo. Tesla ha subito un duro colpo dopo che il tribunale amministrativo superiore di Berlino e Brandeburgo ha detto che avrebbe preso in considerazione un appello del gruppo di attivisti locali, la Green League Brandenburg che si oppone alla bonifica della zona. Da qui il tribunale ha ordinato a Tesla di sospendere il taglio degli alberi, che è già iniziato e che sarebbe stato completato in soli tre giorni.