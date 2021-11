Tesla avvia produzione in Germania a dicembre

Alessandra Caparello 29 novembre 2021 - 11:29

Tesla avvierà la sua produzione in Germania nel mese di dicembre, come riferisce Automobilwoche stimando che ben 30.000 veicoli saranno prodotti lì nella prima metà del 2022.La produzione doveva iniziare a luglio, ma è stata ritardata perché l'azienda non aveva ricevuto l'autorizzazione ambientale. I regolatori locali dovrebbero concedere i permessi necessari entro pochi giorni, ha detto il quotidiano tedesco, senza riferire dove ha ricevuto le sue informazioni.