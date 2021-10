Simson (UE): shock prezzi gas inaspettato, proporremo riforma mercato entro fine anno

Titta Ferraro 6 ottobre 2021 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

La commissaria all'Energia dell'UE, Kadri Simson, ha annunciato oggi che la Commissione europea proporrà una riforma del mercato del gas nell'Ue entro la fine dell'anno in modo da dare una risposta veloce al violento shock dei prezzi. Intervenendo all'Europarlamento oggi a Strasburgo, la Simson ha rimarcato che verranno esaminate le questioni relative allo stoccaggio e alla sicurezza dell'approvvigionamento. "Altre idee sono state avanzate dagli Stati membri e dagli europarlamentari, come forme di acquisto congiunto di riserve di gas di emergenza: le stiamo analizzando tutte", ha aggiunto."Questo shock dei prezzi è una crisi inaspettata, in un momento critico - sottolinea la Commissaria UE all'Energia - . Dobbiamo rispondere insieme e rimanere sulla rotta verso un futuro energetico più pulito, più sicuro e più accessibile".