Siemens quota Siemens Energy: debutto sulla Borsa di Francoforte

Redazione Finanza 28 settembre 2020 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

La tedesca Siemens quota la sua divisione energia. Si tratta di Siemens Energy AG ha debuttato sulla Borsa di Francoforte. Il prezzo di apertura dell’azione è stato di 22,01 euro. La quotazione segue lo spin-off del business Gas and Power da Siemens AG. Con 91.000 collaboratori in più di 90 Paesi, Siemens Energy (il principale azionista è Siemens AG con una quota del 35,1%) è un’azienda leader nelle tecnologie energetiche a livello globale. Le azioni di Siemens Energy sono quotate sulla Borsa di Francoforte sotto il simbolo ENR."La nostra quotazione segna l’inizio di una nuova importante era nella storia dell’azienda. Come società indipendente, abbiamo ora la flessibilità imprenditoriale necessaria per aiutare a dare forma alla trasformazione energetica dei mercati globali in modo sostenibile e economicamente profittevole", ha dichiarato Christian Bruch, ceo di Siemens Energy, indicando che "stiamo quindi facendo tutto quello che è in nostro potere per cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica globale".