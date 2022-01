Siemens Healthineers: Standard Ethics emette corporate rating “E+”

Redazione Finanza 26 gennaio 2022 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha emesso il corporate rating “E+” a Siemens Healthineers. Secondo la metodologia di Standard Ethics, la società globale del Gruppo Siemens impegnata nel settore della tecnologia medicale adotta un modello di governance della Sostenibilità adeguato alle richieste internazionali dei principali organismi (Onu, Ocse e Ue). Tiene espressamente in considerazione, spiegano gli esperti, i riferimenti sovranazionali sulla Sostenibilità all’interno dei propri strumenti di governance (come il Codice Etico) e si prefigge specifici obbiettivi in materia ambientale condivisi su scala globale.Oggetto di possibili implementazioni, aggiungono gli analisti, appare l’area della corporate governance e la composizione quali-quantitativa degli organi apicali, con riferimento alla parità di genere e ai principi di internazionalità e indipendenza. Il rafforzamento di questi principi sarebbe accolto dagli analisti come una forma di maggiore tutela verso gli azionisti di minoranza. Il sistema di prevenzione e gestione dei rischi Esg, anche in relazione alla concorrenza ed alla propria posizione di mercato, appare un elemento delicato e sotto osservazione.