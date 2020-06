Scandalo Wirecard: anche l'ex vicedirettore Jan Marsalek rischia l'arresto, titolo di nuovo giù

Valeria Panigada 24 giugno 2020 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Laprocura di Monaco sarebbe pronta a chiedere un mandato di arresto per l'ex vicedirettore Jan Marsalek nel corso delle indagini sullo scandalo contabile che ha coinvolto la fintech tedesca. Lo riporta Handelsblatt, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Intanto Markus Braun, l'ex Ceo di Wirecard, sarebbe stato rilasciato dopo essersi arreso alle autorità nei giorni scorsi. Per Wirecard è emerso un buco di bilancio di 1,9 miliardi di euro con la società di revisione EY che si è rifiutata di certificare il bilancio 2019 e il cda della società ha ammesso che probabilmente non esistono i saldi dei conti fiduciari bancari per tale importo di 1,9 miliardi (un quarto del bilancio della società). Il titolo Wirecard sulla Borsa di Francoforte cede in questo momento oltre 20 punti percentuali, proseguendo la sua discesa repentina mettendo in serio dubbio la continuità aziendale.