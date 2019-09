Rumor su imminenti downgrade outlook Pil Germania. Euro sotto pressione

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2019 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Un articolo di Reuters ha riportato alcune indiscrezioni secondo cui due think tank tedeschi hanno rivisto al ribasso le stime sulla crescita del Pil del paese.Si prevede ora per il 2019 un'espansione dello 0,5%, seguita nel 2020 da un rialzo del prodotto interno lordo pari a +1,1%. Gli istituti, scrive Reuters, avevano previsto ad aprile una crescita rispettivamente pari a +0,8% e +1,8%.Entrambi gli istituti, ha precisato una fonte che ha anche riferito che per il 2021 si stima una crescita dell'1,4%, presenteranno il loro nuovo outlook il prossimo mercoledì.L'euro si indebolisce dopo la diffusione dei rumor, perdendo lo 0,27% circa a quota $1,091 nei confronti del dollaro.