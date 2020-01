Preview Bce: sotto la lente revisione della strategia (analisti)

Daniela La Cava 20 gennaio 2020 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Tra qualche giorno, per l'esattezza giovedì 23 dicembre, i mercati torneranno a focalizzarsi sulla prima riunione del 2020 della banca centrale europea (Bce), la seconda sotto la guida di Christine Lagarde."L'inizio ufficiale della revisione della strategia dovrebbe essere uno dei temi principali della riunione della Bce di questa settimana", afferma Carsten Brzeski, capo economista Ing per la Germania, sottolineando che in tema di politica monetaria non sono attese notizie importanti."Per eventuali cambiamenti nella valutazione dei rischi della Bce o nella forward guidance, gli operatori di mercato dovranno attendere fino a marzo", aggiunge l'economista.