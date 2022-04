Preview Bce: il tema chiave sul tavolo è il QE

Redazione Finanza 11 aprile 2022 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Si avvicina l'appuntamento con la Banca centrale europea (Bce), con il consiglio direttivo che si riunirà giovedì 14. Come di consueto il comunicato stampa ufficiale verrà diffuso alle 13:45, con la conferenza stampa di Christine Lagarde prevista a partire dalle 14:30."È probabile che la riunione della Bce di questa settimana si concentri sul QE", affermano gli esperti di Barclays in una preview in vista del meeting. "Prevediamo che il QE continuerà nel secondo trimestre al ritmo annunciato a marzo, ma si concluderà già a giugno. Potrebbe essere studiato un nuovo strumento per affrontare la frammentazione del mercato, con l'attivazione legata al rispetto da parte dei Paesi della condizionalità Next Generation EU (NGEU) e/o di condizioni macro-generali", segnala la banca Uk che non si attende novità nella prossima riunione sul fronte tassi.Barclays prevede la numero uno della Bce continuerà a sostenere che le prospettive di inflazione richiedono la normalizzazione della politica monetaria."A nostro avviso, Lagarde segnalerà che il QE potrebbe finire prima dell'estate a causa di un'inflazione elevata. Se però le prospettive peggiorano il QE continuare nel terzo trimestre", aggiungono gli esperti che si focalizzano sulla prima prospettiva. "Nell'ipotesi in cui il QE si concludesse tra giugno e luglio, la Bce potrebbe aumentare i tassi nel secondo semestre, opinione attualmente condivisa dalla maggioranza del Consiglio direttivo", affermano sempre da Barclays.