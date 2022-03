Preview Bce, giovedì 10 il meeting: attesa revisione stime crescita e inflazione

Daniela La Cava 4 marzo 2022 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Mentre i mercati sono sintonizzati sul conflitto in atto tra Russia e Ucraina, si avvicina l'appuntamento con la Banca centrale europea (Bce) che si riunirà giovedì 10 marzo. "Nell'ambito del suo mandato, la Bce farà tutto il necessario per evitare la guerra in atto si trasformi in una crisi economica e finanziaria", affermano gli esperti di Barclays, secondo i quali nella prossima riunione "la Bce ridurrà significativamente la stime di crescita e aggiornerà le proiezioni di inflazione sia per il 2022 sia per il 2023". "La comunicazione probabilmente rimarcherà l'incertezza circa le previsioni e la necessità che la Bce sia agile", aggiungono dalla banca inglese."A nostro avviso, l'obiettivo sarà calibrare la politica per mitigare l'impatto sulla crescita del guerra Russia-Ucraina", spiegano ancora da Barclays aggiungendo che in questo scenario la Bce non dovrebbe annunciare modifiche al percorso del QE deciso lo scorso dicembre 2021 e manterrà invariati i tassi di interesse.