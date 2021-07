Preview Bce: dopo revisione della strategia, atteso domani un messaggio 'dovish'

Redazione Finanza 21 luglio 2021 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

"Ci aspettiamo che, nel corso del policy meeting di giovedì 22 luglio, la Bce invii un messaggio di politica monetaria 'looser for longer', di prolungamento cioè dell’allentamento monetario. Poiché sarà la prima riunione del Consiglio direttivo dopo il riesame della strategia, è probabile che l’Eurotower insista nel garantire condizioni di finanziamento favorevoli nel sistema euro". È di questo parere Gero Jung, chief economist di Mirabaud Asset Management, in vista della riunione di domani dellaBanca centrale europea (Bce). Per quanto riguarda la comunicazione, aggiunge Jung, ci si aspetta una guidance più chiara e "frizzante". Considerando gli ultimi dati pubblicati, i numeri dell'inflazione CPI suggeriscono che le pressioni sui prezzi sono ben contenute, con l'inflazione dei prezzi dei servizi che scende sotto l’1% rispetto all’anno precedente.