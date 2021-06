Preview Bce: Lagarde al lavoro per ottenere un altro trimestre prima del tapering? (analisti)

Daniela La Cava 10 giugno 2021 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Riflettori puntati nella zona euro sulla riunione del direttivo della Banca centrale europea (Bce). A metà giornata l'annuncio dell'istituto centrale di Francoforte a cui seguirà la conferenza stampa del presidente Christine Lagarde. La maggior parte degli analisti non si aspetta novità, ma sarà importante seguire le nuove time su inflazione e crescita nella zona euro e le dichiarazioni di Lagarde per intuire l'evoluzione della politica della Bce."Mentre la Bce potrebbe non decidere di ridurre gli acquisti per il prossimo trimestre, nel medio termine la direzione di marcia è destinata a farsi meno dovish, dato che le prospettive di crescita continuano a migliorare, anche grazie al rapido procedere dei piani vaccinali nell’Eurozona. Di conseguenza, le comunicazioni di Christine Lagarde nella riunione di domani si focalizzeranno sulla politica nei prossimi trimestri e su come la BCE gestirà condizioni finanziarie sempre meno allentate, a causa di motivi positivi come un rafforzamento della crescita e attese più alte sul versante dell’inflazione", commenta Mohammed Kazmi, portfolio manager, macro strategist di Union Bancaire Privée (UBP). "Mentre Lagarde potrebbe convincere il Consiglio ad aspettare un altro trimestre prima di agire, la nostra attenzione sul miglioramento del contesto di crescita, con la riapertura delle economie dell’Eurozona, ci posiziona sulla parte più ripida della curva dei tassi tedeschi, dove vediamo la possibilità che le aspettative di crescita possano essere riviste al rialzo", conclude l'esperto.