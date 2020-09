Preview Bce: AcomeA, giovedì Lagarde & Co si limiteranno "a una sorta di verbal intervention"

Redazione Finanza 8 settembre 2020 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Tra due giorni è in calendario la riunione della Banca centrale europea (Bce). Il consiglio direttivo si riunirà giovedì, con l'annuncio sulle decisioni di politica monetaria atteso nel primo pomeriggio e la conferenza del presidente Christine Lagarde a partire dalle 14:30.In attesa delle decisioni, Pasquale Diana, senior macro economist di AcomeA sgr, pensa che "il messaggio della Bce sarà chiaramente dovish, in virtù degli ultimi numeri di inflazione, e dal recente apprezzamento dell’euro. La presentazione di Philip Lane a Jackson Hole e i suoi recenti commenti vanno esattamente in questa direzione"."Sembra lecito pertanto attendersi ulteriori mosse da parte della Bce nei prossimi mesi - sostiene l'esperto -. Sul tavolo tra le opzioni principali ci sono ampliamento del QE (PEPP o APP), ulteriori rilassamenti dei termini del TLTRO-III, forward guidance, cambio del tiering multiplier o riduzioni dei tassi in territorio ancor più negativo". "Non escluderei un annuncio già questa settimana, ma per il momento penso che giovedì la Bce si limiterà a una sorta di “verbal intervention”, riservandosi di intervenire con più decisione nei meetings futuri qualora l’euro continuasse ad apprezzarsi", conclude Diana.