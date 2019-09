Più tasse su benzina e voli aerei, la svolta Merkel sul clima

Titta Ferraro 20 settembre 2019 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

Intesa in Germania su un maxi piano di investimenti verdi e produrre il 65% della sua energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Il governo guidato da Angela Merkel ha annunciato una serie di misure tra cui anche aumenti su biglietti aerei e carburanti. Nel dettaglio già a partire da gennaio 2020 ci saranno degli aumenti dell'IVA sui biglietti aerei e una diminuzione sulle tariffe ferroviarie, in modo da favorire il trasporto su rotaie che è decisamente meno inquinante.Sul fronte carburanti, invece, dal 2021 la benzina e il diesel saranno più cari di 3 centesimi mentre dal 2026 di 10 centesimi al litro. Mossa che fa seguito alle indicazioni arrivate dall'Ocse circa la tassazione dei carburanti inquinanti "troppo bassa" per contrastare i cambiamenti climatici.