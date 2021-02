Pil Germania: Ue migliora stime 2020, prevede calo -5%. Ma taglia outlook 2021

Laura Naka Antonelli 11 febbraio 2021 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Nelle previsioni economiche invernali appena diramate, la Commissione europea ha migliorato l'outlook per il Pil della Germania relativo al 2020: ora l'Ue prevede una contrazione del Pil tedesco del 5%, inferiore a quella pari a -5,6% attesa nel suo precedente outlook autunnale. L'outlook per il 2021 è stato tuttavia tagliato dal precedente +3,5% al +3,2%. Migliorato invece l'outlook per il 2022, dal precedente +2,6% al +3,1%.