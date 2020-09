Panetta (Bce): rimossi rischi avversi, ma situazione macro rimane fragile e incerta

Redazione Finanza 22 settembre 2020 - 15:40

La risposta di politica monetaria della Banca centrale europea (Bce) alla pandemia "ha rimosso i rischi avversi, preservato condizioni finanziarie molto accomodanti in tutte le parti dell'area dell'euro e sfruttato la complementarità con altre politiche". Lo ha dichiarato Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo della Bce, durante il meeting del Money Market Contact Group della Bce. "Ma la situazione macroeconomica rimane fragile e incerta - ha aggiunto Panetta - e il percorso dell'inflazione previsto è ancora chiaramente al di sotto del nostro obiettivo". Per tale ragione "la nostra politica deve quindi rimanere lungimirante su come valutare e ricalibrare la mole di sostegno politico necessario e su come valutiamo e reagiamo alla bilancia dei rischi". Tutte le politiche macroeconomiche, ha concluso, devono considerare l'orizzonte delle loro misure.