Novem Group: designer di interni per auto di lusso pianifica l'IPO a Francoforte

29 giugno 2021 - 11:15

Novem Group, designer di interni per auto di lusso del calibro di Maserati e Porsche, si sta preparando alla quotazione alla borsa di Francoforte, unendosi così ad una lunga lista di offerte pubbliche iniziali dell'industria automobilistica in Europa che vedranno la luce quest'anno.Bloomberg News ha riferito nel mese di gennaio che Novem stava prendendo in considerazione una IPO e prevedeva di cercare una valutazione di circa 1,3 miliardi di euro a 1,5 miliardi di euro. Guidata dall'ex dirigente di Autoliv Inc. Gunter Brenner, Novem realizza elementi di assetto utilizzati nei cruscotti e nelle console centrali delle auto con materiali come legno, alluminio, carbonio e sintetici di alta qualità e tra i suoi clienti si annoverano Daimler, BMW, Audi e Volkswagen.Novem, fondata nel 1947 nella città bavarese settentrionale di Vorbach, ha generato 650 milioni di euro di entrate nell'anno finanziario 2019-2020. L'azienda impiega quasi 6.000 dipendenti in 12 sedi, secondo il suo sito web.