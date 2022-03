Nord Stream 2: inutilizzato e abbandonato il gasdotto costato 11 miliardi di dollari

Alessandra Caparello 31 marzo 2022 - 10:35

Una delle prime vittime delle ambizioni territoriali della Russia in Ucraina è stato il gasdotto Nord Stream 2, un enorme progetto energetico costato 11 miliardi di dollari e progettato per raddoppiare il flusso di gas tra la Russia e la Germania.Il gasdotto è stato completato lo scorso settembre, ma le autorità tedesche hanno temporaneamente fermato il processo di certificazione lo scorso novembre, congelandolo del tutto a febbraio. Anche prima dell'assalto della Russia a Kiev, i segnali sulla fine del progetto non erano entusiasmanti e ora, il grande progetto infrastrutturale sembra che sia stato "ucciso", come affermano gli analisti.