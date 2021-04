N26 si espande nel settore assicurativo: al via in Germania la prima polizza on-demand per smartphone

Alessandra Caparello 15 aprile 2021 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

La banca online tedesca N26 ha lanciato un servizio di assicurazione in collaborazione con la start-up locale Simplesurance. La funzione è disponibile solo in Germania per ora, ma N26 ha intenzione di estenderla a più paesi in Europa.Si tratta di una sfida a compagnie del calibro di Allianz e Axa e potrebbe fornire a N26 un nuovo modo per generare entrate. Il lancio della nuova assicurazione on-demand per smartphone di N26 è il primo di una serie di prodotti pianificati per i clienti della banca on line in tutta Europa che includeranno nei prossimi mesi assicurazioni per la casa, la vita, i viaggi, la responsabilità civile privata, la bicicletta, l'elettronica e gli animali domestici.