Merkel vicina al capolinea, possibili dimissioni dopo elezioni Ue (Bloomberg)

Titta Ferraro 17 maggio 2019 - 23:05

MILANO (Finanza.com)

Possibile colpo di scena in Germania nelle prossime settimane con la cancelliera Angela Merkel che potrebbe trovarsi costretta a dimettersi. A chiedere 'la testa' della Merkel, subito dopo le elezioni europee, sarebbe la nuova presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, successore designata alla guida del partito guidato dall'attuale cancelliera negli ultimi 18 anni. L'indiscrezione, riportata dall'agenzia Bloomberg, parla di un messaggio inviato da Annegret Kramp-Karrenbauer alla Merkel che la esorta a dimettersi e ha chiamato una conferenza di partito per il 2 giugno. AKK, come viene chiamata in maniera bbraviata la nuova leader della CDU, non ha avvertito la Merkel della conferenza e avrebbe suggerito che dovrebbe candidarsi alla presidenza del consiglio dei leader europei.