Merkel: Covid mette a rischio salute finanziaria della Germania

Titta Ferraro 28 agosto 2020 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

Il cancelliere tedesco Angela Merkel avvisa che la crisi Covid rappresenta una sfida per la salute finanziaria della Germania perché non c'è certezza per quanto tempo la pandemia durerà. "La Germania può permettersi le misure prese finora - ha rimarca la Merkel nel corso dell'annual summer address a Berlino - e tutto le decisioni sono state bilanciate con il rischio di non agire".La Merkel ha fatto presente come perduri l'incertezza circa quando effettivamente arriverà un vaccino. "Non sappiamo se saranno tre mesi o 12 mesi o 15 mesi. In tal senso è davvero una sfida sconosciuta alla nostra capacità finanziaria".