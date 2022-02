Mercedes-Benz, superati gli obiettivi di redditività del 2021 grazie ad aumento dei prezzi auto

Luca Losito 11 febbraio 2022 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Mercedes-Benz ha superato gli obiettivi di redditività fissati per il 2021, grazie all'aumento dei prezzi delle auto, in particolare per merito della forte domanda di modelli costosi come la nuova Mercedes Classe S. Il trend è emerso da un'analisi di Bloomberg.Andando più nel dettaglio, la società tedesca ha raggiunto il 12,7% nei ricavi delle vendite adjusted relativi al segmento auto e van, superando così la guidance che aveva previsto un range compreso tra il 10 e il 12%.