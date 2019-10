Mercedes-Benz (Daimler), vendite record a settembre

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Un settembre record per Mercedes-Benz (gruppo Daimler) sul fronte vendite. Il gruppo di Stoccarda ha annunciato di avere chiuso il mese di settembre con vendite globali in crescita del 10,4% a 223.838 veicoli.Positivo anche il saldo del terzo trimestre che ha visto le vendite aumentare del 12,2% a 590.514 unitĂ , con performance in crescita anche in Cina (+12,9%). "Abbiamo registrato il miglior terzo trimestre migliore di sempre per Mercedes-Benz, con una forte performance di squadra nonostante i tempi difficili", ha dichiarato Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler e responsabile area marketing e vendite di Mercedes- Benz Cars.