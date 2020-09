Mercati europei partono bene su speranze vaccino

Daniela La Cava 14 settembre 2020 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei iniziano la settimana all'insegna dei rialzi. Nei primi minuti di scambi il Dax sale dello 0,7%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 salgono rispettivamente dello 0,88% e dello 0,71 per cento. Gli investitori guardano con un certo ottimismo alle notizie in arrivo sul fronte vaccini. Nel fine settimana AstraZeneca ha fatto sapere che gli studi clinici per il vaccino contro il coronavirus AstraZeneca con l'università di Oxford sono stati riavviati nel Regno Unito dopo la conferma da parte della Medicines Health Regulatory Authority (MHRA). A livello macro, si attende la produzione industriale di luglio per la zona euro.