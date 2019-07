Maxi ristrutturazione in casa Deutsche Bank: 18.000 dipendenti a casa, banca uscirà da Global Equity

Laura Naka Antonelli 8 luglio 2019 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank ha annunciato un maxi piano di ristrutturazione, il più grande della sua storia. Un piano che si impernia sull'uscita del colosso tedesco dal business del Global Equity (azionario globale), e che comporterà il licenziamento di 18.000 dipendenti."La ristrutturazione si tradurrà in un taglio del numero di posizioni equivalenti a tempo pieno di 18 mila entro il 2022, per ridurre la forza lavoro a circa 74 mila persone", si legge in una comunicato della banca, rilasciato a seguito di una riunione del suo consiglio di sorveglianza.Il piano comporterà il sostenimento di costi pari a 7,4 miliardi di euro, entro la fine del 2022.Deutsche bank prevede, a causa degli oneri che inizierà a sostenere, una perdita di ben 2,8 miliardi nel secondo trimestre del 2019. I risultati di bilancio della banca saranno resi noti il prossimo 25 luglio.