Market mover: l'agenda macro di lunedì 22 febbraio 2021

Daniela La Cava 22 febbraio 2021 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via con alcuni importanti appuntamenti e dati. A cominciare dall'indice Ifo tedesco che misura la fiducia degli imprenditori in Germania, atteso invariato a febbraio. Nel pomeriggio è atteso il discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde, alla "European Semester Conference". E infine per gli Usa è atteso l'indice manifatturiero della Fed di Dallas.