Lufthansa taglia ancora previsioni 2019, pressioni su prezzi in Europa

Daniela La Cava 17 giugno 2019 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Lufthansa rivede nuovamente al ribasso le previsioni per l'esercizio 2019 a causa della forte pressione sul fronte dei prezzi in scia alla crescente concorrenza dei competitor low cost in Europa. La compagnia aerea tedesca stima ora un Ebit rettificato, ossia al netto delle poste non ricorrenti, compreso tra 2-2,4 miliardi di euro, con un margine Ebit rettificato tra il 5,5% e il 6,5 per cento. Lufthansa vede inoltre il margine Ebit adjusted di Eurowings in calo del 4-6 per cento."Il deterioramento dei prezzi in Europa, causato da sovraccapacità del mercato e dagli aggressivi concorrenti a basso costo, stanno mettendo sotto pressione i rendimenti nel mercato europeo dei voli a breve raggio", scrive il gruppo tedesco in un comunicato nel quale indica anche che accantonerà 340 milioni nel primo semestre 2019 per i rischi fiscali legati alla modifica rispetto agli anni passati decisa della Corte Suprema in materia fiscale.