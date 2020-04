Lufthansa balza a +10%, verso maxi aiuti da 10 miliardi di euro

Titta Ferraro 27 aprile 2020 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Lufthansa è in trattative su un pacchetto di aiuti di Stato del valore di circa 10 miliardi di euro. L'indiscrezione rilanciata nel weekend da Bloomberg vede Germania, Svizzera, Austria e Belgio vagliare un pacchetto di aiuti che potrebbe ammontare complessivamente a 10 miliardi di euro. Il colosso aereo tedesco settimana scorsa ha avvertito di avere liquidità per sopravvivere sufficiente solo per poche settimane. Oggi il ministro dei trasporti tedesco Andreas Scheuer ha dichiarato di aver appoggiato il supporto per la compagnia aerea.A Francoforte il titolo Lufthansa è arrivato a guadagnare oltre il 10% in area 8 euro.Venerdì la Francia ha annunciato per Air France-KLM un pacchetto di prestiti da 7 miliardi di euro.