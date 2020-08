Lufthansa azzera costi rebooking, cambio prenotazione gratuito fino a fine 2020

Redazione Finanza 25 agosto 2020 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa consentiranno ai passeggeri di cambiare prenotazione dei biglietti aerei senza alcun costo. La misura resterà in vigore fino alla fine del 2020. Il cambio di prenotazione gratuito, specifica la compagnia tedesca in una nota, si applicherà immediatamente a tutte le nuove prenotazioni e su tutte le rotte. Lufthansa specifica che la gratuità non è prevista invece se la classe di prenotazione originale non è più disponibile al momento in cui si opta per una data o destinazione diversa.