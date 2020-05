Lufthansa: accordo con governo tedesco per piano salvataggio (Dpa)

Daniela La Cava 25 maggio 2020 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Sarebbe stato raggiunto un accordo tra il governo tedesco e Lufthansa per il piano di salvataggio della compagnia aerea tedesca alle prese con le perdite registrate in scia alla pandemia di coronavirus. E' quanto ha anticipato l’agenzia di stampa teutonica Deutsche Presse-Agentur (Dpa), che cita fonti governative. Secondo quanto riporta Dpa sarebbe stato raggiunto una intesa su un pacchetto di aiuti che si aggirerebbe attorno ai 9 miliardi di euro, con l'ingresso dell'esecutivo tedesco in Lufthansa con una quota pari al 20 per cento. L'accordo resta ancora in attesa del via libera di diverse parti, tra cui la Commissione europea. Tra i migliori titoli del Dax spicca oggi Lufthansa che guadagna oltre il 7% in scia all'indiscrezione stampa sul pacchetto di aiuti.