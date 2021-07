Leonteq: risultati semestrali da record, per l’intero 2021 punta a un utile consolidato di oltre CHF 100 mln

simone borghi 23 luglio 2021 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Guadagni e profitti record per Leonteq nella prima metà del 2021. Risultati che possono essere attribuiti all'elevata attività dei clienti, alla gestione del rischio disciplinata e all'attuazione mirata della strategia. L’utile netto record ha raggiunto quota 74,4 milioni di franchi svizzeri (CHF) nella prima metà del 2021, rispetto ai 5,5 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente (utile per azione di 4,04 CHF vs 0,29 CHF).Complessivamente, il reddito operativo di Leonteq è aumentato 205,8 milioni di CHF, quasi raddoppiato rispetto al primo semestre del 2020. Il Patrimonio netto al 30 giugno 2021 era di 800,2 milioni di CHF, il che significa che la società ha raggiunto il suo obiettivo di base di capitale (nell'ordine di 800 milioni di CHF) sei mesi prima dell’outlook comunicato l'11 febbraio 2021. Leonteq ha raggiunto una maggiore diversificazione dei ricavi.Per quanto riguarda il futuro, Leonteq aumenterà i suoi investimenti annuali in iniziative di crescita esistenti e nuove e allo stesso tempo assicurerà ulteriormente la sua redditività. Inoltre, la società prevede che le prestazioni si normalizzino nella seconda metà del 2021. Questo è solitamente caratterizzato da un periodo estivo più lento, seguito da un aumento della domanda dei clienti a partire da settembre. Per l'intero anno 2021, Leonteq punta a un utile consolidato di oltre 100 milioni di CHF.Infine, confermata la politica dei dividendi con la distribuzione di una cedola di 0,75 CHF per azione per l'esercizio 2021. A partire dall'esercizio 2022 è previsto il passaggio a una politica di dividendi progressivi con un payout ratio superiore al 50% dell'utile consolidato.