Lane (BCE): “Normalizzazione si concentra su aumenti di 25 punti basse dei tassi”

Il capo economista della Banca Centrale Europea Philip Lane ha dichiarato che la normalizzazione della politica monetaria sarà graduale.

Lane ha anche rafforzato la tabella di marcia del Presidente Christine Lagarde per l’uscita dai tassi negativi entro la fine di settembre. “Penso che fosse importante per la presidente Lagarde definire una tabella di marcia che segnalasse la fine degli acquisti netti di attività a luglio e la fine dei tassi di interesse negativi a settembre. È una decisione solida e appropriata, anche se è troppo presto per sapere cosa accadrà dopo, poiché dipenderà dall’evoluzione dell’economia”. “La normalizzazione si concentra naturalmente sul movimento in unità di 25 punti base, quindi aumenti di 25 punti base nelle riunioni di luglio e settembre sono un ritmo di riferimento. Qualsiasi discussione su altre mosse dovrebbe giustificare un movimento più deciso rispetto a questa sequenza di aumenti di luglio e settembre. La discussione si svolgerà, ma la nostra attuale valutazione della situazione, in cui riteniamo che le prospettive di inflazione a medio termine siano in linea con il nostro obiettivo del 2%, richiede un approccio graduale alla normalizzazione” ha concluso Lane.