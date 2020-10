Kering scende in Puma e incassa 656 milioni da vendita 5,9%

Titta Ferraro 6 ottobre 2020 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Kering ha completato la vendita di una partecipazione del 5,9% in Puma. Il colosso francese del lusso ha venduto la quota a un prezzo di di 74,50 euro per azione, per un controvalore complessivo di 656 milioni di euro.In tal modo la quota detenuta da Kering nell'azienda tedesca di abbigliamento sportivo si riduce al 9,8%.