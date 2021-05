Inflazione UE potrebbe accendere speculazione in vista Bce, per Saxo timori infondati

Titta Ferraro 31 maggio 2021 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

Domani avrà inizio un mese di giugno denso di dati macro, a partire dal Pmi manifatturiero e l'annuncio sui tassi della Reserve Bank of Australia sui tassi. Per l'Italia in evidenza il Pmi manifatturiero, il tasso di disoccupazione e il Pil. Per l'eurozona test inflazione e Pmi manifatturiero. Volgendo lo sguardo oltreoceano si attende il dato sulla spesa edilizia ma soprattutto l'indice Ism manifatturiero.Nel dettaglio l'inflazione europea è attesa a +1,9% a/a a maggio, pari al livello più alto da tre anni a questa parte e vicino al target della BCE. Dati sull'inflazione europea che potrebbero accendere timori in vista della riunione della BCE della prossima settimana (10 giugno). "Il mercato è preoccupato che la BCE inizi a discutere di tapering nella prossima riunione, tuttavia riteniamo che questi timori siano infondati. Dopo la disastrosa asta del Bund a 15 anni della scorsa settimana, la BCE starà attenta a non discutere di un ritiro del supporto", rimarcano oggi gli esperti di Saxo nel report Market Quick Take.