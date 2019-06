Infineon acquista la californiana Cypress, deal valutato 9 mdl€

Daniela La Cava 3 giugno 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia una seduta sotto i riflettori sul Dax per Infineon. Il big tedesco dei semiconduttori ha annunciato di avere raggiunto un accordo per acquisire la californiana Cypress Semiconductor per 23,85 dollari per azione. Si tratta di un enterprise value complessivo di 9 miliardi di euro. Il closing è previsto tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Reinhard Ploss, a.d. di Infineon, ha dichiarato: "L'acquisizione di Cypress è un passo fondamentale nello sviluppo strategico di Infineon".