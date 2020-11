Il Dax si prepara ad allargarsi, passerà da 30 a 40 titoli nel 2021

Valeria Panigada 24 novembre 2020 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Il Dax passerà da 30 a 40 titoli, secondo quanto annunciato oggi dall'operatore di borsa tedesco Deutsche Börse. L'indice principale della Borsa di Francoforte subirà quindi la sua più significativa trasformazione dalla sua creazione nel 1988 e si allineerà agli altri indici internazionali. "Le modifiche globali alle regole dell'indice sono state decise per aumentare la qualità e per allinearli agli standard internazionali", spiegano da Deutsche Börse.La trasformazione del Dax, che avverrà nel settembre del 2021, fa seguito al crollo di Wirecard, il gruppo dei servizi di pagamento, escluso dall'indice lo scorso agosto a seguito di uno scandalo contabile. Per entrare nell'indice, i candidati dovranno dimostrare di essere stati in positivo nei due anni precedenti in termini di risultato operativo (Ebitda). L'MDax che raccoglie le società a media capitalizzazione, passerà da 60 a 50 titoli.