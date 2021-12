Ifo tedesco delude ancora a dicembre, sesto mese consecutivo di cali

Redazione Finanza 17 dicembre 2021 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

L'economia tedesca chiude il 2021 con un altro dato deludente. Si tratta dell'indice Ifo sulla fiducia delle aziende, uno dei principali indici anticipatori tedeschi, che è sceso per il sesto mese consecutivo a dicembre. Il dato si è attestato a 94,7 rispetto ai 96,5 punti di novembre. L'ultima volta che l'indice Ifo è sceso per sei mesi consecutivi è stato nel 2018."Sia la valutazione attuale che la componente delle aspettative si sono indebolite", sottolineano gli economisti di ING, secondo i quali l'economia potrebbe però tornare a registrare importanti performance nel 2022. "Non appena le problematiche legate alla catena di approvvigionamento globale diminuiranno e la quarta ondata della pandemia sarà alle spalle, la produzione industriale riprenderà con forza, i consumi privati inizieranno a riprendersi e gli investimenti saliranno, l'economia tedesca potrà tornare ad essere protagonista in Europa", affermano ancora da ING.