Gruppo Basf, il titolo arranca (-0,8%) dopo una trimestrale in chiaroscuro

29 aprile 2022

MILANO

Il gruppo chimico tedesco Basf arranca oggi in Borsa (-0,8% al momento in cui scriviamo), dopo una trimestrale che ha mostrato numeri in chiaroscuro e che risente dei rincari energetici causati dalla guerra in Ucraina.In particolare l’EBIT è cresciuto di €474 milioni rispetto al primo trimestre del 2021, attestandosi a €2,8 miliardi. Mentre l’utile netto si attesta a €1,2 miliardi, rispetto a €1,7 miliardi nello stesso trimestre dell’esercizio precedente.Infine le vendite hanno registrato un incremento del 19%, attestandosi a 23,1 miliardi di euro, ben 3,7 miliardi di euro in più rispetto allo stesso trimestre del 2021 e nonostante i rincari dell’energia e la difficoltà di reperimento di materie prime.