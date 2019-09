Germania:entro il 2030 oltre la metà del fabbisogno nazionale di energia prodotta da fonti rinnovabili

Alessandra Caparello 20 settembre 2019 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

La Germania trova l’intesa su un maxi piano di investimenti verdi per ridurre in maniera drastica le emissioni inquinanti e produrre il 65% della sua energia da fonti rinnovabili entro il 2030.Dopo 18 ore di trattativa il governo guidato da Angela Merkel ha detto di aver messo a punto un "pacchetto solido e ben calibrato", il tutto senza produrre nuovo debito e mantenendo il pareggio di bilancio previsto. La cifra stanziata per permette la tanto attesa svolta green nella prima economia della zona euro, come indicato dal ministro Olaf Scholz è di 54 miliardi di euro per i prossimi quattro anni (fino al 2023). La Grosse Koalition ha anche deciso di introdurre il divieto di installazione del riscaldamento a gasolio a partire dal 2025 e chi sostituisce un vecchio impianto a gasolio con un modello più eco-compatibile avrà un sostegno per coprire il 40% dei costi. Aumenta l'Iva sui biglietti aerei e calano invece le tariffe ferroviarie a partire dal primo gennaio 2020.