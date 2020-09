Germania: "sulla buona strada per un buon terzo trimestre", la view di ING

Daniela La Cava 7 settembre 2020 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

"Il rimbalzo ha perso vigore a luglio, ma l'economia rimane sulla buona strada per una buona performance nel terzo trimestre". Questo il commento di Carsten Brzeski, chief economist, Eurozone and global head of macro, dopo il dato sulla produzione industriale pubblicato stamattina. Su base mensile il dato ha visto un rialzo dell'1,2% dal precedente +9,3% (dato rivisto da +8,9%) contro il +4,5% stimato dagli analisti. Su base annua il dato ha mostrato una flessione del 10% dal precedente -11,4% (dato rivisto da -11,7%) e rispetto al -7,4% del consensus Bloomberg.