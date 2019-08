Germania: sollievo da ordini industriali (Ing)

Daniela La Cava 6 agosto 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

In Germania i nuovi ordini all'industria battono le aspettative a giugno, portando un certo sollievo sui mercati. "Un miglioramento trainato dalla forte domanda da parte di paesi non appartenenti all'area dell'euro", sottolinea Carsten Brzeski, capo economista di Ing Germany. "Il continuo indebolimento della domanda della zona euro suggerisce che il problema maggiore per l'industria tedesca potrebbe essere rappresentato da un nuovo indebolimento degli altri Paesi europei - aggiunge l'esperto della banca olandese -. Una tendenza che potrebbe far suonare più campanelli d'allarme alla Banca centrale europea".