Germania: produzione industriale delude ancora, nessun rapido rimbalzo all'orizzonte

La produzione industriale tedesca torna a deludere a settembre, con una flessione dello 0,6% rispetto al mese precedente. "La produzione industriale delude ancora una volta, sfidando ogni speranza di un rapido rimbalzo dell'economia tedesca", commenta Carsten Brzeski, chief economist Ing per la Germania, sottolineando che dopo i promettenti dati di ieri sui nuovi ordini, oggi la produzione industriale è tornata a calare."Guardando oltre, mentre si è assistito a una certa stabilizzazione degli indicatori di fiducia, nei prossimi mesi altri fattori strutturali nell'industria tedesca continuano a favorire la produzione industriale", sottolinea Carsten Brzeski indicando che "l'utilizzo della capacità è sceso al livello più basso dal primo trimestre del 2016 e anche il problema urgente della mancanza di lavoratori qualificati sta scomparendo". Quest'ultimo, spiega ancora l'esperto di Ing, "fornisce chiaramente ulteriori prove del fatto che anche il mercato del lavoro tedesco subisce un rallentamento economico. Anche in caso di qualche allentamento degli attuali conflitti commerciali e la fine dell'incertezza sulla Brexit, probabilmente ci vorrà fino al primo trimestre del prossimo anno per vedere un rimbalzo significativo dell'industria tedesca".