Germania prevede impatto coronavirus almeno fino al III trimestre

Valeria Panigada 16 marzo 2020 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Laripresa economica della Germania, inizialmente prevista nel primo trimestre dell'anno, non si vedrà e l'impatto del coronavirus non svanirà prima del terzo trimestre. E' la previsione del ministero dell'Economia tedesco, che nel suo rapporto odierno rileva un forte calo della domanda e dei consumi per effetto della crisi Covid-19, che deteriorerà l'economia della Germania. I primi segni di stabilizzazione si vedranno solo nel periodo luglio-settembre, avverte Berlino. "Quanto sarà forte questo impatto e per quanto tempo, al momento non si può stimare in modo affidabile perché non sono ancora disponibili dati economici significativi - si legge nel rapporto del ministero tedesco - È anche ancora troppo incerto quanto velocemente e quanto si diffonderà il coronavirus. A causa dello sviluppo molto dinamico, tuttavia, sono previsti effetti economici rilevanti".