Germania: per prima volta rendimento negativo in asta Bond a 30 anni

Berlino ha collocato oggi un bond sovrano con scadenza a 30 anni, nell'agosto del 2050, per un valore complessivo di 824 milioni di euro, con un rendimento medio pari a -0,11%.E' la prima volta che un'asta di un titolo di stato tedesco a 30 anni presenta un rendimento al di sotto dello zero.L'offerta era di 2 miliardi a fronte di una cedola pari allo zero e le richieste sono ammontate appena a 869 milioni. La domanda per il Bund è stata la più bassa dal 2011.Il rendimento negativo era stato messo in cantiere dagli analisti interpellati da Reuters, che avevano anticipato un tale esito, dopo che un altro titolo a 30 anni era stato collocato nell'asta di luglio a un tasso medio dello 0,3%.