Germania: ordini industriali deludono attese a maggio

6 luglio 2021

MILANO

"Gli ordini industriali hanno deluso a maggio ma non rappresentano un motivo di preoccupazione". Lo scrive Carsten Brzeski, global head of macro di ING, commentando la pubblicazione degli ordini industriali tedeschi per il mese di maggio. Nel dettaglio, gli ordini di fabbrica hanno mostrato una flessione mensile del 3,7% rispetto al +1,2% della passata rilevazione, mancando le attese del mercato pari a +1 per cento."Normalmente, gli ordini industriali sono il miglior indicatore anticipatore per l'attività industriale futura. Tuttavia, negli ultimi mesi, le forti revisioni unite alle continue interruzioni della catena di approvvigionamento, ritardi nelle consegne e mancanza di materiali e beni intermedi hanno offuscato il tradizionale legame tra ordini industriali e produzione", afferma l'esperto della banca olandese spiegando che "di conseguenza, il rimbalzo industriale potrebbe essere un po' più irregolare di quanto previsto in precedenza. Gli ordini industriali deludenti di oggi però non sono motivo di preoccupazione ".