Germania, l'inflazione ancora in ascesa tocca il 6%

29 novembre 2021

L'inflazione tedesca, in continuo aumento, ha raggiunto la soglia del 6% a novembre anno su anno. Un dato che preoccupa Berlino e non solo, con il record massimo del 6,2% toccato nell'estate del 1992.L'aumento potrebbe aumentare anche a dicembre, per poi tornare in discesa entro il 2022. In ogni caso, il picco dell'inflazione e le nuove restrizioni legate al Covid andranno sicuramente a colpire i consumi tra fine anno e inizio anno nuovo.