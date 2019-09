Germania: indice Zew ancora negativo ma meglio delle attese. 'Timori Usa-Cina non avverati e Bce aiuta'

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2019 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di settembre l'indice Zew - che monitora il sentiment degli investitori nei confronti dell'economia della Germania - è salito di ben 21,6 punti, rimanendo però in territorio negativo, a -22,5 punti. Il trend è stato migliore delle attese degli analisti intervistati da FactSet, che avevano previsto un valore a -37,9.Così il presidente dell'istituto tedesco, Achim Wambach:"L'outlook rimane negativo. Tuttavia, quei timori piuttosto forti che gli esperti finanziari avevano mostrato lo scorso mese, riguardo all'ulteriore escalation del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina non si sono concretizzati. E c'è ancora la speranza che il no-deal Brexit possa essere scongiurato. In più, la Banca centrale europea sta tentando di ridurre i rischi economici in Eurozona, allentando ulteriormente la sua politica monetaria".